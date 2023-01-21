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Juventus'a şok ceza

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Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Juventus’a şok ceza

Son dakika | İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), mali yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Juventus Kulübüne 15 puan silme cezası verdi. İtalyan basını, FIGC'in ceza açıklamasını "Son dakika" gelişmesi olarak duyururken, Juventus'a spor savcısının da istediğinin üstünde ağır bir ceza verildiği yazıldı. Basında çıkan haberlerde, siyah-beyazlı kulübün bu cezayı temyize götürerek itiraz edeceği ifade edildi.

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