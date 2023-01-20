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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

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Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Fenerbahçe’den İsmail Yüksek kararı! Sözleşmesi 2027’ye kadar uzatıldı

Spor Toto Süper Lig devi Fenerbahçe, genç futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı. Sarı lacivertlilerin resmi siteden yaptığı açıklamada genç futbolcu İsmail'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı...

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