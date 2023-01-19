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PSG AL NASSR MAÇI CANLI İZLE: 19 Ocak PSG All Nassr maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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PSG AL NASSR MAÇI CANLI İZLE: 19 Ocak PSG All Nassr maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımı ile PSG hazırlık maçında karşı arşıya gelecek. Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karmalarının PSG'nin mücadele edeceği karşılaşmada, belki de Ronaldo ile Messi son kez karşı karşıya gelecek. Dünya yıldızı Ronaldo, bu karşılaşma ile yeni takımının formasını ilk kez giyecek. Peki, PSG Al Nassr maçı canlı nereden izlenir? 19 Ocak PSG All Nassr maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

PSG Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımına transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ilk maçına Messi'nin formasını giydiği PSG karşısında çıkacak. Heyecan dozu yüksek geçecek hazırlık maçının detayları belli oldu. Peki, PSG Al Nassr maçı canlı nereden izlenir? 19 Ocak PSG All Nassr maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

PSG AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda 19 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.00'de başlayacak. PSG Al Nassr maçı beIN SPORTS 4 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

RONALDO İLK MAÇINI MESSİ'YE KARŞI OYNAYACAK

Rudi Garcia da Fransız L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo'nun sahaya ne zaman adım atacağı sorusunu yanıtladı. Garcia, "Ronaldo ilk maçını Al Hilal ve Al Nassr'daki futbolculardan oluşan karma takımla seyirci önüne çıkacak." ifadelerini kullandı.

Garcia, Manchester United'da oynadığı dönemden 2 maç cezası bulunan Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçına ise 22 Ocak'ta Al Ettifaq'a karşı çıkacağını paylaştı.

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza almıştı.

MESSİ İLE RONALDO REKABETİNDE SON PERDE

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

RONALDO YENİ TAKIMIYLA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

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