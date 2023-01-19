Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün itibarıyla sona eriyor. Çeyrek finale kalan takımlar tek tek belli olacak. ZTK çeyrek final kura çekim tarihi ise futbolseverler tarafından arama mmotorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?" İşte, merak edilen tarihler...

Giriş: 19.01.2023 16:49

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turun sonuna doğru yaklaşırken, çeyrek final hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray çeyrek finale çıktı. Şimde ise kura çekim tarihi sorgulanmaya başladı. Pek, "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?"

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Son 16 karşılaşmalarının ardından çeyrek final etabı için kura çekimi yapılacak.Tek maç usulüne göre yapılacak çeyrek final kura çekiminin bu ay içinde yapılması bekleniyor.Son 16 turu maçları 19 Ocak'ta son buluyor. Birkaç gün içinde Çeyrek Final eşleşmeleri için kura çekiminin yapılacağı tahmin ediliyor.Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

ZTK final maçları bu sene 1 Haziran 2023'te oynanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR!

GALATASARAY

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

SİVASSPOR

KAYSERİSPOR

ANKARAGÜCÜ

Çeyrek finale yükselen takımlar belli oldukça habere eklenecektir.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
Trabzonspor uzatmalarda tura koştu! Ümraniyespor 1-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Ankaragücü ZTK'da Beşiktaş'ı eledi! Çeyrek final penaltılarla geldi
Başakşehir çeyrek finalde! Fatih Karagümrük 3-5 Başakşehir (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? 2023 ZTK son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN