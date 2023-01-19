Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turun sonuna doğru yaklaşırken, çeyrek final hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray çeyrek finale çıktı. Şimde ise kura çekim tarihi sorgulanmaya başladı. Pek, "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?"

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Son 16 karşılaşmalarının ardından çeyrek final etabı için kura çekimi yapılacak.Tek maç usulüne göre yapılacak çeyrek final kura çekiminin bu ay içinde yapılması bekleniyor.Son 16 turu maçları 19 Ocak'ta son buluyor. Birkaç gün içinde Çeyrek Final eşleşmeleri için kura çekiminin yapılacağı tahmin ediliyor.Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

ZTK final maçları bu sene 1 Haziran 2023'te oynanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR!

GALATASARAY

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

SİVASSPOR

KAYSERİSPOR

ANKARAGÜCÜ

Çeyrek finale yükselen takımlar belli oldukça habere eklenecektir.