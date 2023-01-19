Galatasaray'dan Renato Sanches harekatı! Sarı kırmızılılar transferde büyük oynuyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray devre arasına 42 puanla lider girerken ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımda eksik bölgelere transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılılar PSG'de forma giyen Renato Sanches'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Sezon başında Fransız devi PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray, bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar, Fransız temsilcisinin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti.
ŞARTLARI SORULDU
Sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralayan G.Saray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu.
Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda. Galatasaray'ın Portekizli oyuncu Renato Sanches'e ilgisi taraftarların oldukça dikkatini çekti.
BENFICA PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI
Renato Sanches futbola Benfica altyapısında başladı. Ardından takımın çeşitli alt kategorilerinde forma terletti. Sonrasında ise Benfica'nın A seviyesinde forma terletme başarısı gösterdi. Futbolcu Benfica'da sergilediği performansla adeta kendisine hayran bıraktı.
Bu başarılı performansıyla 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde ise istenilen performansa bir türlü ulaşamadı. Futbolcunun sonraki adresi ise kiralık olarak İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea sonrasında ise Bayern'den Fransız ekibi Lille'e kiralandı.
Lille'de ise performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline geldi. Fransız ekibi Lille'den ülkenin en büyük kulüplerinden PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde futbolcunun PSG ile yollarını ayırması gündeme geliyor. Renato Sanches'in ana mevkii merkez orta saha olarak göze çarpmakta. Bunun yanında on numara ve orta sahanın sağında görev alabiliyor.
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