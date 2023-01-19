Galatasaray’dan Renato Sanches harekatı! Sarı kırmızılılar transferde büyük oynuyor

BENFICA PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI

Renato Sanches futbola Benfica altyapısında başladı. Ardından takımın çeşitli alt kategorilerinde forma terletti. Sonrasında ise Benfica'nın A seviyesinde forma terletme başarısı gösterdi. Futbolcu Benfica'da sergilediği performansla adeta kendisine hayran bıraktı.

Bu başarılı performansıyla 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde ise istenilen performansa bir türlü ulaşamadı. Futbolcunun sonraki adresi ise kiralık olarak İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea sonrasında ise Bayern'den Fransız ekibi Lille'e kiralandı.

Lille'de ise performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline geldi. Fransız ekibi Lille'den ülkenin en büyük kulüplerinden PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde futbolcunun PSG ile yollarını ayırması gündeme geliyor. Renato Sanches'in ana mevkii merkez orta saha olarak göze çarpmakta. Bunun yanında on numara ve orta sahanın sağında görev alabiliyor.