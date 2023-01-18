"ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023? ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından son 16 turu maçları son bulacak ve çeyrek final kura çekimi gündeme gelecek. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023? ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?