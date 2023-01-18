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ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023? ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023? ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

"ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Son 16 turu maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023? ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

"ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023? ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından son 16 turu maçları son bulacak ve çeyrek final kura çekimi gündeme gelecek. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023? ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

Sivasspor 3-0 Karacabey Birlikspor

Antalyaspor 0-2 Kayserispor

Alanyaspor 1-2 Galatasaray

Karagümrük 2-2 Başakşehir

Ankaragücü 1 -1 Beşiktaş

Bu sonuçların ardından Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir ve Ankaragücü Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.

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