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Al Nassr - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Messi ile Ronaldo rekabetinde son perde! All Nassr PSG maçı saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Al Nassr - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Messi ile Ronaldo rekabetinde son perde! All Nassr PSG maçı saat kaçta?

Futbol tarihinin en iyilerinden olarak gösterilen Ronaldo ile Messi'yi belki de son kez karşı karşıya getirecek Al Nassr - PSG maçı için geri sayım başladı. Lionel Messi'li Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla mücadele edecek. Peki, Al Nassr - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? All Nassr PSG maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

Al Nassr - PSG maçı ne zaman oynanacak, sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Belki de son kez karşı karşıya gelecek olan Messi ile Ronaldo arasındaki mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, Al Nassr - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? All Nassr PSG maçı saat kaçta? İşte tüm detaylar...

AL NASSR - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

PSG ile Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla oynanacak hazırlık maçı 19 Ocak Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele, beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayınlanacak.

MESSİ İLE RONALDO REKABETİNDE SON PERDE

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

RONALDO YENİ TAKIMIYLA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

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