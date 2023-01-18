Al Nassr - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Messi ile Ronaldo rekabetinde son perde! All Nassr PSG maçı saat kaçta?
SPOR ahaber.com.tr
Futbol tarihinin en iyilerinden olarak gösterilen Ronaldo ile Messi'yi belki de son kez karşı karşıya getirecek Al Nassr - PSG maçı için geri sayım başladı. Lionel Messi'li Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla mücadele edecek. Peki, Al Nassr - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? All Nassr PSG maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Al Nassr - PSG maçı ne zaman oynanacak, sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Belki de son kez karşı karşıya gelecek olan Messi ile Ronaldo arasındaki mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, Al Nassr - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? All Nassr PSG maçı saat kaçta? İşte tüm detaylar...
AL NASSR - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
PSG ile Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla oynanacak hazırlık maçı 19 Ocak Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele, beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayınlanacak.
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