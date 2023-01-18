Galatasaray’a genç Drogba! David Datro Fofona için Chelsea’ye teklif

1.5 YILLIK KİRALIK

İngiliz devi, 6 yıllık sözleşme imzalattığı 20 yaşındaki futbolcuyu tecrübe kazanması amacıyla kiralık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda temas kurulan kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar hem santrfor olarak hem de her iki kanatta görev yapabilen Fofana'yı, anlaşmanın 1.5 yıl olması halinde kiralamak istiyor.