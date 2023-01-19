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Wout Weghorst, Manchester United'la ilk maçına çıktı

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Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Wout Weghorst, Manchester United’la ilk maçına çıktı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan Beşiktaş'tan transfer olan Weghorst, Kırmızı Şeytanlar'la ilk maçına çıktı.

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