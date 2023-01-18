Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası BJK Ankaragücü maçı CANLI İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü'ne konuk olacak. Bugün oynanacak maçın detaylarını merak eden futbolseverler, Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Ankaragücü maçı CANLI İZLE EKRANI!

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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü 17:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN MUHTEMEL İLK 11'İ



Bahadır, Marlon, Uroš Radaković, Mujakić, Malcuit, Tolga, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ



Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Josef, Gedson, Salih Uçan, Redmond, N'Koudou, Cenk