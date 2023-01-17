Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?
"Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenen Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?
"Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek final kura çekimi Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.
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- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?
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