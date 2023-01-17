"Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?