17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil gündemde

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil gündemde

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
ABONE OL
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! İstanbulspor’dan Mehmet Yeşil gündemde

Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına başlarken sarı kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Aslan'ın İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil ile ilgilendiği iddia edilirken oyuncunun Süper Lig'de başka talipleri de olduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA