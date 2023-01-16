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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Kiralık gönderildi

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Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Kiralık gönderildi

Son dakika Galatasaray haberleri bugün...Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu İstanbul ekibine kiralandı. İşte detaylar

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