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Erol Bulut: 1,5 yıldır maaş alamıyorum

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Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Erol Bulut: 1,5 yıldır maaş alamıyorum

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçının ardından, 1,5 yıldır maaş alamadığını ve buna rağmen takımını şikayet etmediğini belirtti.

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