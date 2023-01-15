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Furkan Akar'dan Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bir ilk

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Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Furkan Akar’dan Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda bir ilk

Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nı 1000 metrede üçüncü bitiren Furkan Akar, organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bugün 1000 metre final yarışı gerçekleştirildi.

Milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalinde 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa 3'ncüsü olarak Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Final yarışını Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van 't Wout ise 1.27.785'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.

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