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Fenerbahçe Gaziantep'te son dakikada güldü: Valencia hayat verdi

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Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Fenerbahçe Gaziantep’te son dakikada güldü: Valencia hayat verdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oldu. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Son 20 dakikayı 10 kişi oynayan rakibi karşısında, Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (Dakika 9 ve Dakika 90+1) kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38'e yükseltip lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Konuk ekibin gelişen atağında Crespo'nun sağdan uzun ortasına hareketlenen Valencia, ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi kaleci Günay Güvenç'i yanıltınca, bir anda topu önünde buldu. Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 üstün duruma getirdi.

28. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Jevtavic'in pasıyla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

40. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yaklaştı. Sağ kanatta gelişen atakta Maxim, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İŞTE 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

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