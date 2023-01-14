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CANLI | Konyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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CANLI | Konyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Konyaspor ile Beşiktaş Süper Lig 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilen Konyaspor-Beşiktaş maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nde oynanıyor. Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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