GSB yurtlarında kalan Çölyaklı öğrencilere Glutensiz ürün

"#GSBHEPYANINDA" SADECE BİR SLOGAN DEĞİLDİR!

Bakanlık tarafından hayata geçirilen ''Çölyaklı Öğrencilere Destek Doluyuz'' projesini, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençler tarafından glutensiz ürün paketlerinin hazırlanmasına ilişkin videoyu, ''Gençlerimizin hazırladığı bu eğlenceli videodaki glutensiz ürün paketleri, GSB Yurtlarımızdaki çölyaklıöğrencilerimize gidiyor. "#GSBHepYanında" sadece bir slogan değildir!'' notuyla paylaştı.