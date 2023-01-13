13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yeni transfer oyundan atıldı! Chelsea yine kaybetti

Yeni transfer oyundan atıldı! Chelsea yine kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2023
ABONE OL
Yeni transfer oyundan atıldı! Chelsea yine kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi. Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup oldu.

GOLLERİN 2'Sİ İKİNCİ YARI GELDİ

Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

YENİ TRANSFER KIZARDI

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

CHELSEA AVRUPA POTASINDAN UZAKLAŞTI

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

Manchester City lig sonuncusuna elendi MANCHESTER CİTY LİG SONUNCUSUNA ELENDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA