Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, ne zaman? 13 Ocak GS Hatayspor maçı muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Hatayspor, deplasmanda galibiyet hasretine son vermek isterken, sarı-kırmızılılar ise 7 maçlık galibiyet serisini korumak istiyor. Galatasaray 39 puanla liderlik koltuğunda otururken, Hatayspor ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Hatayspo maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte cevaplar...
Galatasaray Hatayspor maçı için geri sayım başladı. Lider Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahipken, Hatayspor ise rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Hatayspo maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılama, 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi
Hatayspor: Erce, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Adekugbe, Ruben, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, Al Kaabi, Ze Luis
HATAYSPOR CEPHESİ
Bordo-beyazlılar ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.
Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
GALATASARAY CEPHESİ
Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.
Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
HATAYSPOR İLE 5. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile 5. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, ligde Hatayspor ile daha önce oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken, ikisinde ise rakibine mağlup oldu.
Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
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