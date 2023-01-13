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İstanbulspor'dan orta sahaya yeni transfer! Malili Mahamadou Ba sarı siyahlı formayı giyecek

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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İstanbulspor’dan orta sahaya yeni transfer! Malili Mahamadou Ba sarı siyahlı formayı giyecek

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor Menemen FK forması giyen Malili orta saha Mahamadou Ba’yı kadrosuna kattığını açıkladı.Genç oyuncu 50 mücadelede forma şansı bulurken, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

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