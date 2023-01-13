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Pirlo'dan Belçika Milli Takımı açıklaması

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Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Pirlo’dan Belçika Milli Takımı açıklaması

Son dakika haberi...Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Belçika Milli Takımı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pirlo, Belçika Milli Takımı için "Haberim yok. Duymadım." açıklamasında bulundu. Belçika basını, Roberto Martinez'in ardından federasyonun Andrea Pirlo'yu göreve getireceğini iddia etmişti.

Sezon başı Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun geleceği ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. İtalyan çalıştırıcı iddialara yanıt verdi.

VOLKAN DEMİREL GİTTİ ANDREA PİRLO GELDİ
Demirel, Fatih Karagümrük'le yollarının ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda görevinin sona erdiğini duyururken İstanbul ekibi, yeni hoca konusunda olay bir hamle yaptı.

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda Juventus'u çalıştırmasının ardından rotayı Türkiye'ye çevirdi ve Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI İDDİASI
Pirlo, oynattığı hücum futboluyla alkış toplarken ortaya sürpriz bir iddia atıldı. Tutto Mercato Web; Belçika Milli Takımı'nın Roberto Martinez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo'yu gündemine aldığını duyurdu. Belçika'nın teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde resmi adımlara başlayacağını ve bu hafta adaylarla görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

PİRLO'DAN İDDİALARA YANIT
Pirlo, Belçika Milli Takımı için "Haberim yok. Duymadım." açıklamasında bulundu. Belçika basını, Roberto Martinez'in ardından federasyonun Andrea Pirlo'yu göreve getireceğini iddia etmişti.

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