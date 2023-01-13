Pirlo’dan Belçika Milli Takımı açıklaması

VOLKAN DEMİREL GİTTİ ANDREA PİRLO GELDİ

Demirel, Fatih Karagümrük'le yollarının ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda görevinin sona erdiğini duyururken İstanbul ekibi, yeni hoca konusunda olay bir hamle yaptı.

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda Juventus'u çalıştırmasının ardından rotayı Türkiye'ye çevirdi ve Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu.