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GS-HATAYSPOR MAÇ SONUCU | 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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GS-HATAYSPOR MAÇ SONUCU | 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Hatayspor ekibini konuk etti. Heyecanla beklenen maçın sonucu arama motorlarında futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Okan Buruk yönetti. Peki Galatasaray-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda gerçekleşen mücadele sarı-kırmızılı ekibin zaferiyle sonlandı. Galibiyet serisini sürdüren Galatasaray, Hatayspor ile mücadelesini 4-0 sonlandırdı. Peki Galatasaray-Hatayspor maçı kaç kaç bitti? İşte GS-Hatayspor maç özeti...

GS-HATAYSPOR MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar kritik maçta rakibini 4-0'lık farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

KEREM MATA VE GOMİS ŞOV

Mücadelede Galatasaray adına gol perdesini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. Ardından ev sahibi ekipte 45+4 ve 45+6'da Juan Mata sahneye çıkan isim oldu.

Karşılaşmada dakikalar 77'yi gösterdiğinde bu kez Gomis takımının 4. golünü kaydetti. Bu sonuçla beraber Galatasaray ligde 42 puanla lider konumda bulunuyor.

BU SEFER DE ANTALYA GELİYOR

Hatayspor ise 17 puanla 16. sırada yer almakta. Galatasaray haftaya sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Konuk ekip Hatayspor ise gelecek haftayı BAY geçecek. Sonraki hafta ise Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.

ASLAN LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın, 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

3 EKSİK VAR

Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer alamayacak.

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