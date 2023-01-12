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PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 maç ceza

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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PFDK’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! 2 maç ceza

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’ye 2 maç ceza verdi. Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a da 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası verildi.

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