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Alperen Şengün NBA tarihine geçti

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Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Alperen Şengün NBA tarihine geçti

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında sergilediği 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik performansıyla NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu.

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