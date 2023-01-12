Galatasaray ve Fenerbahçe’de Haji Wright kapışması! İki dev karşı karşıya geldi

7.5 MİLYON EURO + 3 OYUNCU

Fenerbahçe Haji Wright ve Bünyamin Balcı için Serdar Dursun ve Nazım'ın bonservisini, Zajc'ın ise sezon sonuna kadar kiralanmasını önerdi. F.Bahçe bunun yanı sıra 7.5 milyon Euro teklif etti.