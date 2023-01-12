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Galatasaray ve Fenerbahçe'de Haji Wright kapışması! İki dev karşı karşıya geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Galatasaray ve Fenerbahçe’de Haji Wright kapışması! İki dev karşı karşıya geldi

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe Antalyaspor forması giyen Haji Wright için karşı karşıya geldi. Her iki takım da para+takas formülü üzerinde dururken, genç yıldızı hangi takımın transfer edeceği merak konusu. İşte masadaki teklifler...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe Antalyaspor forması giyen Haji Wright için transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Haji Wright için ilk görüşme yapıldı. A Spor, Haji Wright dışında Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı için de kırmızı beyazlı kulüp ile masada olduğu kaydedildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 6 MİLYON EURO İDDİASI

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Haji Wright için önümüzdeki günlerde Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile görüşmelere başlayacak. Galatasaray, 6 milyon euro + Haris Seferovic, Mathias Ross ve Yusuf Demir'i teklif edecek. Ross ve Yusuf kiralık olarak önerilecek.

7.5 MİLYON EURO + 3 OYUNCU

Fenerbahçe Haji Wright ve Bünyamin Balcı için Serdar Dursun ve Nazım'ın bonservisini, Zajc'ın ise sezon sonuna kadar kiralanmasını önerdi. F.Bahçe bunun yanı sıra 7.5 milyon Euro teklif etti.

48 MAÇTA 27 GOLE ETKİ

SönderjyskE'den Antalyaspor'a 1.88 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Amerikalı milli hücumcu Haji Wright, bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı.

Haji Wright, Süper Lig kariyerinde çıktığı toplam 48 maçta 24 gol atıp 3 asist yaptı.

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