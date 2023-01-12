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2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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2022 FIFA En İyiler Ödülleri’nin adayları açıklandı

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları duyuruldu. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli’nin Göztepe’ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü’ne (En İyi Gol Ödülü) aday gösterildi. Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride 3’er finalist belli olacak ve yılın en iyileri 27 Şubat'ta açıklanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları yanı sıra halk katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride 3'er finalist belli olacak ve yılın en iyileri 27 Şubat'ta açıklanacak.

FIFA tarafından kategorilerde aday gösterilen isimler şu şekilde:

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU
Julian Alvarez (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Barcelona), Sadio Mane (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Luka Modric (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Mohammed Salah (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid)



EN İYİ KADIN FUTBOLCU
Aitana Bonmati (Barcelona), Debinha (North Carolina Courage), Jessie Fleming (Chelsea), Ada Hegerberg (Olimpik Lyon), Sam Kerr (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Vivianne Miedema (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Alexandra Popp (Wolfsburg), Alexia Putellas (Barcelona), Wendie Renard (Olimpik Lyon), Keira Walsh (Barcelona), Leah Williamson (Arsenal)

KADIN FUTBOLUNDA EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR
Sonia Bompastor (Olimpik Lyon), Emma Hayes (Chelsea), Bev Priestman (Kanada Milli Takımı), Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı), Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı), Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

ERKEK FUTBOLUNDA EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR
Carlo Ancelotti (Real Madrid), Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı), Pep Guardiola (Manchester City), Walid Regragui (Fas Milli Takımı), Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

EN İYİ KADIN KALECİ
Ann-Katrin Berger (Chelsea), Mary Earps (Manchester United), Christiane Endler (Olimpik Lyon), Merle Frohms (Wolfsburg), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)

EN İYİ ERKEK KALECİ
Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Sevilla), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa)

EN İYİ GOL
Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet

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