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Beşiktaş'a müjdeli haber! İlk 11'e hazır

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Beşiktaş’a müjdeli haber! İlk 11’e hazır

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, adale problemini tamamen atlatması sonrasında ilk 11’e hazır hale geldi. Teknik ekip, başarılı savunmacıyı Konyaspor’la deplasmanda oynanacak mücadelede Tayyip Talha Sanuç’la birlikte görevlendirecek.

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