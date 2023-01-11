Galatasaray’a Hatayspor maçı öncesi müjdeli haber! Emre Taşdemir antrenmanda takımla çalıştı

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Perşembe günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.