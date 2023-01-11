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Galatasaray'a Hatayspor maçı öncesi müjdeli haber! Emre Taşdemir antrenmanda takımla çalıştı

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Galatasaray’a Hatayspor maçı öncesi müjdeli haber! Emre Taşdemir antrenmanda takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken Emre Taşdemir'den müjdeli haber geldi. Tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, takımla çalıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-kırmızılılar antrenmandan önce, vefatının birinci yıl dönümü olan eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasıyla poz vererek andı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Perşembe günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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