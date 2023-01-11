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Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi! Beşiktaş sonrası hangi takıma gidecek? Teklif yapıldı iddiası...

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Süper Lig’de Sergen Yalçın sürprizi! Beşiktaş sonrası hangi takıma gidecek? Teklif yapıldı iddiası...

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ı çalıştıran ve sezonu çifte kupa ile tamamlayan Sergen Yalçın siyah beyazlılardan ayrıldıktan sonra bir takıma imza atmadı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çok sayıda teklif aldığını söyleyen Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yalçın Süper Lig ekiplerinden bir tanesiyle görüştüğü belirtildi. İşte detaylar...

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.

Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

BEŞİKTAŞ SONRASI TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

"AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM"

Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı:

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım."

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği de konuşulan deneyimli çalıştırıcı, bu iddiaları da yalanlamıştı.

GAZİANTEP FK İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe maçı öncesi yönetimin istifa ettiği Gaziantep FK'da kısa bir süre önce önemli bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

Gaziantep FK'nın yöneticileri, takımın istediği sonuçları alamaması nedeniyle, daha önce şehrin bir başka takımı Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile görüşme yaptı.

Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın, Erol Bulut'un görevde olması nedeniyle bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Gaziantep FK'da yeni gelecek yönetimin, Erol Bulut'un geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

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