Süper Lig’de Sergen Yalçın sürprizi! Beşiktaş sonrası hangi takıma gidecek? Teklif yapıldı iddiası...

GAZİANTEP FK İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe maçı öncesi yönetimin istifa ettiği Gaziantep FK'da kısa bir süre önce önemli bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

Gaziantep FK'nın yöneticileri, takımın istediği sonuçları alamaması nedeniyle, daha önce şehrin bir başka takımı Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile görüşme yaptı.

Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın, Erol Bulut'un görevde olması nedeniyle bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Gaziantep FK'da yeni gelecek yönetimin, Erol Bulut'un geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.