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Antalyaspor'da flaş ayrılık! Genç oyuncu Bodrumspor'a kiralandı

SPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Antalyaspor’da flaş ayrılık! Genç oyuncu Bodrumspor’a kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu Gökdeniz Bayrakdar için başarı dileğinde bulundu. Yapılan paylaşımda "Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor’a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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