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Gareth Bale kimdir, kaç yaşında? Futbolu bıraktı mı, Neden bıraktı? Sakatlandı mı? Bale hangi takımda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Gareth Bale kimdir, kaç yaşında? Futbolu bıraktı mı, Neden bıraktı? Sakatlandı mı? Bale hangi takımda?

Gareth Bale kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı merak konusu oldu. Gareth Bale futbolu bıraktığını açıklamasının hemen ardından 33 yaşındaki Gallerli futbolcu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Real Madrid, Tottenham, Southampton ve Los Angeles FC formaları giyen Gareth Bale futbolu neden bıraktı? Sakatlandı mı?

Gareth Bale futbolu bıraktığını açıkladı. Real Madrid, Tottenham, Southampton ve Los Angeles FC formaları giyen Gareth Bale ile ilgili detaylar araştırılıyor. Futbolseverler arama motorlarında "Gareth Bale kimdir, kaç yaşında?", "Bale hangi takımda?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki Gareth Bale futbolu neden bıraktı? Sakatlandı mı? Gareth Bale kimdir, kaç yaşında?

Kariyerinde Real Madrid, Tottenham, Southampton ve Los Angeles FC formaları giyen Gareth Bale, 33 yaşında futbola veda etti.

2013 yılında transfer olduğu Real Madrid'den 2022 yılında ayrılan Bale, 111 kez giydiği Galler Milli Takım formasıyla 40 gol atmayı başardı. Sosyal medyadan emekli olduğunu duyuran Galli yıldız, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı" ifadelerini kullandı.

Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol 139 asistlik performans gösterirken; Real Madrid ile 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 3 UEFA Süper Kupası kazandı. Bale kariyerinin sonunda ise MLS Kupası'nı kazandı.

"TÜM ESKİ KULÜPLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC forması giyen Galli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

GARETH BALE KİMDİR?

Gareth Frank Bale (d. 16 Temmuz 1989, Cardiff), sağ kanat mevkiinde oynayan Galli millî futbolcudur. MLS takımlarından Los Angeles'da forma giymektedir.

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