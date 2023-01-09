Gareth Bale kimdir, kaç yaşında? Futbolu bıraktı mı, Neden bıraktı? Sakatlandı mı? Bale hangi takımda?

Gareth Bale futbolu bıraktığını açıkladı. Real Madrid, Tottenham, Southampton ve Los Angeles FC formaları giyen Gareth Bale ile ilgili detaylar araştırılıyor. Futbolseverler arama motorlarında "Gareth Bale kimdir, kaç yaşında?", "Bale hangi takımda?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki Gareth Bale futbolu neden bıraktı? Sakatlandı mı? Gareth Bale kimdir, kaç yaşında?