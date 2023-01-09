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Beşiktaş'tan son dakika Wout Weghorst açıklaması

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Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Beşiktaş’tan son dakika Wout Weghorst açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberleri bugün...Beşiktaş, takımdan ayırlarak Manchester United'a transfer olması gündemde olan Wout Weghorst ile ilgili bir açıklama yayınladı.

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