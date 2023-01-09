ALANYASPOR-TS CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı yayın kesintisiz takip linki! Şifresiz nasıl izlenir?

ALANYA EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ

17 maç sonunda 21 puanı bulunan Alanyaspor, evindeki etkili performansla öne çıkıyor. Farioli'nin takımı, iç sahada çıktığı son 6 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sezon başından beri sahasında sadece 1 kez kaybeden Güney ekibi, hafta içi mesaisinde Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olmuştu.