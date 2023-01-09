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ALANYASPOR-TS CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı yayın kesintisiz takip linki! Şifresiz nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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ALANYASPOR-TS CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı yayın kesintisiz takip linki! Şifresiz nasıl izlenir?

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün nefeslerin tutulduğu FB-GS derbi maçının ardından bugün futbolseverler Alanyaspor-Trabzonspor maçına kilitlendi. Alanyaspor'un ev sahipliğini üstlendiği maçı hakem  Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Alanyaspor-Trabzonspor maçını ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Alanyaspor-Trabzonspor canlı izle aratılmaları hız kazandı. Gözler 9 Ocak saat 20.00'da oynanacak Alanyaspor-TS maçına kilitlendi. Spor Toto Süper Lig 18. haftasında bordo-mavili ekip Alanyaspor'a konuk oluyor. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği maça dair detaylar merak ediliyor. Peki Alanyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı izleme linki...

ALANYASPOR-TS MAÇI CANLI TAKİP

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçı şifresiz olarak canlı takip edebilmenin bir yolu yok.

ALANYASPOR-TS MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Leroy Fer, Fatih, Candeias, Umut, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Hassan

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok

TRABZONSPOR'DA 10 EKSİK

Bordo-Mavililer'in deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile ara transferde ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan yer almadı. Cezası biten Bartra ise kadroda yer alıyor.

ALANYA EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ

17 maç sonunda 21 puanı bulunan Alanyaspor, evindeki etkili performansla öne çıkıyor. Farioli'nin takımı, iç sahada çıktığı son 6 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sezon başından beri sahasında sadece 1 kez kaybeden Güney ekibi, hafta içi mesaisinde Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olmuştu.

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