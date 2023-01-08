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Giresunspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! | CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Giresunspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! | CANLI ANLATIM

Karadeniz ekibi Giresunspor, Süper Lig'in 18. haftasında İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'u ağırlıyor. Hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği mücadele saat 16.00'da başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımı AHaber.com.tr'de...

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