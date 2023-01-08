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Ankaragücü ile Kayserispor 18. haftada kozlarını paylaşıyor! | CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Ankaragücü ile Kayserispor 18. haftada kozlarını paylaşıyor! | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele 16.00'da başlayacak.

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Ümit Öztürk görev alacak. Ankaragücü - Kayserispor mücadelesi 16.00'da başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Sowe

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan

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