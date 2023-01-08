Ankaragücü ile Kayserispor 18. haftada kozlarını paylaşıyor! | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele 16.00'da başlayacak.
Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Ümit Öztürk görev alacak. Ankaragücü - Kayserispor mücadelesi 16.00'da başlayacak.
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