Fatih Karagümrük ve Konyaspor 3-3 berabere kaldı! 6 gol var kazanan yok

88'inci dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ozdoev, yerden içeri çevirdi. Konyaspor savunmasından seken top Kerim Frei'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşişn yuvarlak ağlarla gitti: 3-2.