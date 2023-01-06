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TFF resmen açıkladı! Süper Lig'e 7 yeni hakem

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Giriş Tarihi: 06.01.2023
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TFF resmen açıkladı! Süper Lig’e 7 yeni hakem

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

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