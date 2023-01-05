Karadeniz derbisinde gülen Trabzonspor! Giresunspor’u 3-0’la geçtiler

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Maxi Gomez, Doğucan Haspolat ve Bajic (K.K.) kaydetti. Ev sahibi ekip puanını 29'a yükseltti, Giresunspor ise 19 puanda kaldı.