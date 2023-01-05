Karadeniz derbisinde gülen Trabzonspor! Giresunspor'u 3-0'la geçtiler
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Baştan sonra kontrolü elinden bırakmayan Bordo-Mavililer sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Maxi Gomez, Doğucan Haspolat ve Bajic (K.K.) kaydetti. Ev sahibi ekip puanını 29'a yükseltti, Giresunspor ise 19 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Maxi Gomez, Doğucan Haspolat ve Bajic (K.K.) kaydetti. Ev sahibi ekip puanını 29'a yükseltti, Giresunspor ise 19 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
5. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.
13. dakikada Kuwas'ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda, savunmada Hugo'ya çarpan top direğin hemen dibinden kornere çıktı.
18. dakikada Bakasetas'ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.
27. dakikada sağ taraftan Hayrullah Bilazer'in pasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Bajic'in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.
30. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
54. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti.
67. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Trezeguet'in kafa şutunda, kaleci Onurcan Piri, güçlükle topu üsten kornere çeldi.
68. dakikada Bakasetas'ın bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu uzanarak kornere gönderdi.
69. dakikada Trabzonspor, art arda 3. korner atışında golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Gomez, filelere gönderdi: 2-0
75. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren ve topla ilk kez buluşan iki oyuncusuyla golü buldu. Djaniny'in sağdan pasında ceza yayı üzerinden Doğucan Haspolat'ın yerden şutunda top sol direk dibinden filelerle buluştu: 3-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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