06 Ocak 2023, Cuma
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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor

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Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.

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