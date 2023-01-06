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Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi ve saati belli oldu! Taksim'deki hain terör saldırısı sonrasında erteleme kararı alınmıştı

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi ve saati belli oldu! Taksim’deki hain terör saldırısı sonrasında erteleme kararı alınmıştı

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 13 Kasım 2022 tarihinde oynanacak olan ancak Taksim'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre kritik karşılaşma 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı.

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