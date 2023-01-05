Özgüç Türkalp kimdir, kaç yaşında? Özgüç Türkalp hangi takımlı, neden istifa etti?
Özgüç Türkalp kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın VAR hakemi olan Özgüç Türkalp, eleştirilen odağı olmuştu. Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdı. Peki, Özgüç Türkalp kimdir, kaç yaşında? Özgüç Türkalp hangi takımlı, neden istifa etti?
Özgüç Türkalp kimdir, kaç yaşında? Özgüç Türkalp hangi takımlı, neden istifa etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdığını açıkladı. Özgüç Türkalp hakkında araştırmalar sıklık kazandı. Peki, Özgüç Türkalp kimdir, kaç yaşında? Özgüç Türkalp hangi takımlı, neden istifa etti?
"YAPILAN BU HATA ŞAHSIMDAN KAYNAKLANMIŞTIR"
Türkalp, "Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı.
Özgüç Türkalp'in yazılı açıklaması şöyle;
"1995 yılında başladığım Hakemlik kariyerimde birçok klasmanda görev yaptım. 28 yıla sığan bu süreçte Türk Futboluna katkıda bulunmaya çalıştım. Futbolun tüm paydaşlarının başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arena da, bende başarılı olmak için sahaya çıktım. Verdiğim karalar, bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da mutsuz etti.
29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır.
Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonu vardır. İnişli çıkışlı bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, hakem arkadaşlarıma ve üzerimde emeği olan yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum.
Aktif hakemlik görevime 04.01.2023 tarihi itibariyle veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla."
NE OLMUŞTU?
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri için kararını açıkladı.
MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e hatalı kararından dolayı bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu.
ÖZGÜÇ TÜRKALP KİMDİR?
Özgüç Türkalp 15 Şubat 1974 tarihinde dünyaya geldi. Spor Yazarı Erol Yaşar Türkalp'in oğludur. 48 yaşında olan Türkalp, Türkiye'de VAR konusunda yetkin isimlerden biri olarak biliniyor.
TFF'nin internet sitesinde Özgüç Türkalp'in bu sezon görev aldığı çok sayıda karşılaşma olduğu dikkat çekiyor. Türkalp, 10 haftada 20 kez VAR ve AVAR görevi almış. Bunlardan 12'sinde VAR 8'inde ise AVAR olarak görev yapmıştır.
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