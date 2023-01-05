05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Olaylı Sivasspor Galatasaray maçının hakemi Özgüç Türkalp'den flaş karar! Resmen bıraktı

Olaylı Sivasspor Galatasaray maçının hakemi Özgüç Türkalp'den flaş karar! Resmen bıraktı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Olaylı Sivasspor Galatasaray maçının hakemi Özgüç Türkalp’den flaş karar! Resmen bıraktı

Sivasspor - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapan ve TFF'nin yaptığı hata dolayısıyla hakemliğini sonlandırdığı Özgüç Türkalp'ten son dakika açıklaması geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA