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Galatasaray'a derbi öncesi güzel haber! Icardi çalışmalara başladı

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Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Galatasaray’a derbi öncesi güzel haber! Icardi çalışmalara başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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