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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nefesleri kesecek! Maç biletleri satışa çıktı

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nefesleri kesecek! Maç biletleri satışa çıktı

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.

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