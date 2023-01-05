05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'ye derbi öncesi güzel haber

Fenerbahçe'ye derbi öncesi güzel haber

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Fenerbahçe’ye derbi öncesi güzel haber

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertli ekipte dizinden sakatlığı bulunan Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA