04 Ocak 2023, Çarşamba
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Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB - GS derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB - GS derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Büyük mücadeleye sahne olacak karşılaşmanın bilet fiyatlarının satışa ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB - GS derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB - GS derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşması için nefesler tutuldu. Mücadeleyi tribünde takip etmek isteyenler maç biletleri için detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB - GS derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN? FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maç biletlerinin perşembe veya cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

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