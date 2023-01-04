Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB - GS derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşması için nefesler tutuldu. Mücadeleyi tribünde takip etmek isteyenler maç biletleri için detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB - GS derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?