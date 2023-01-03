Ralli pilotu Ken Block geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti!
Profesyonel ralli pilotu ve motor sporları efsaneleri arasında gösterilen Ken Block, geçirdiği kaza sonrası 55 yaşında hayatını kaybetti. Block hafta boyunca ABD'nin Utah eyaletinde kar aracı bindiği paylaşımlarda bulunuyordu.
Motor sporları dünyası, profesyonel ralli pilotu Ken Block'tan gelen acı haberle sarsıldı. 55 yaşındaki efsane ismin talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.
KAZA SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Ken Block'un 2 Ocak tarihinde geçirdiği bir kar aracı (snowmobile) kazası sonrasında ciddi şekilde yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Ken Block'un vefatı sosyal medya hesabından duyurulurken şu ifadelere yer verildi: "Ken Block'un bugün bir kar aracı (snowmobile) kazasında vefat ettiğini en derin üzüntülerimizle teyit edebiliriz. Ken bir vizyoner, öncü ve bir ikondu. Ve en önemlisi, bir baba ve eşti. O inanılmaz derecede özlenecek. Lütfen şu anda yas tutarken ailenin mahremiyetine saygı gösterelim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Araştırma Görevlisi yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Araştırma Görevlisi 7/1 maaşı kaç TL oldu?
- Kaymakam maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? 1. sınıf 1/4 Kaymakam yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL?
- 3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...
- Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?
- 3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...
- Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?
- Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Genel Müdür maaşı kaç para oldu?
- 2023 başkomiser maaşları 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?
- 2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?
- YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...