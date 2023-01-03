Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin MUHTEMEL 11’İ...

Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Futbolseverler, maçın yayın saatini ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, maçın ayrıntıları...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.