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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin MUHTEMEL 11'İ...

Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin MUHTEMEL 11'İ...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin MUHTEMEL 11’İ...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 17. hafta maşında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında sıklıkla araştırıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler..

Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Futbolseverler, maçın yayın saatini ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor. Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, maçın ayrıntıları...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalında CANLI yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Michy Batshuayi

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

53. KARŞILAŞMA

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.


Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

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