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PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası

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Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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PFDK’dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi. Kurul, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a 100'er bin lira, Galatasaray ile MKE Ankaragücü'ne ise 56'şar bin lira para cezası uyguladı.

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